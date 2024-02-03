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Kartalkaya Kayak Merkezinde Telesiyejde Mahsur Kalan 67 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Kartalkaya Kayak Merkezinde Telesiyejde Mahsur Kalan 67 Kişi Kurtarıldı

Kartalkaya Kayak Merkezinde Telesiyejde Mahsur Kalan 67 Kişi Kurtarıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde elektrik arızası nedeniyle telesiyejde mahsur kalan 67 kişi, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, AFAD ve Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ekipleri tarafından tahliye edildi. Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, olayda herhangi bir yaralanma veya zarar olmadığını belirterek, tüm ekiplerin kayakçıların güvenli bir şekilde kurtarılması için seferber olduğunu ifade etti.

03.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:23
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Kartalkaya Kayak Merkezinde elektrik arızası nedeniyle telesiyejde mahsur kalan 67 kişi ekiplerce tahliye edildi.

Kayak merkezinde bulunan 2 otelin pistlerinin bulunduğu alandaki elektrik trafo panosunun arızalanması nedeniyle enerji kesintisi yaşandı.

Bu esnada duran telesiyejlerde 67 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), AFAD ile Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Telesiyejlerde bulunan 67 tatilci, ekiplerin oluşturduğu hatlarla tahliye edildi.

Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, yaptığı yazılı açıklamada, Kartalkaya Kayak Merkezinde elektrik ana dağıtım panosunda meydana gelen arıza nedeniyle kayakçıların telesiyejde mahsur kaldığını belirterek, "Jandarma ve AFAD ekiplerinin, tesis çalışanlarının, teknik ekiplerin özverili çalışmasıyla tüm kayakçılar 3,5 saatin sonunda güvenli bir şekilde kurtarıldı. Herhangi bir yaralanma veya zarar bildirilmeyen olayda, kayakçıların tahliyesi için tüm ekipler seferber oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kartalkaya Kayak Merkezinde Telesiyejde Mahsur Kalan 67 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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