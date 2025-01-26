Kartalkaya Otel Yangını Soruşturmasında Üç Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kartalkaya Otel Yangını Soruşturmasında Üç Kişi Tutuklandı

Kartalkaya Otel Yangını Soruşturmasında Üç Kişi Tutuklandı

Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında Bolu Belediye Başkan yardımcısı Sedat Gülener ve iki itfaiye personeli tutuklanırken, yangının yaşandığı otelin sahibi için de diğer otelinin kapatılması kararı alındı.

26.01.2025 23:50  Güncelleme: 00:41
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3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Kartalkaya'daki otel yangını soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bolu Belediye Başkan yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin yakınları adliye önünde kalabalık oluşturdu.

FACİANIN YAŞANDIĞI OTELİN SAHİBİNİN DİĞER OTELİ İÇİN KAPATMA KARARI ALINDI

Bu arada Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer oteli olan Gazelle Resort Spa Otel için kapatma kararı alındı. Otel yönetiminden yapılan açıklamada, "Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır. Bu karar, otelin faaliyetlerinin durdurulması ve hukuki sürecin tamamlanması süresince, doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi adına alınmış bir adımdır. Otelin kapalı olduğu süreçte, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal, iade ve mevcut rezervasyon durumları ile ilgili tüm gerekli önlemler alınmaktadır ve bu işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kartalkaya Otel Yangını Soruşturmasında Üç Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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