Kartallı Gençlerden Çevre Dostu Proje: Kahve Posaları Katma Değere Dönüşecek
06.04.2026 16:49  Güncelleme: 17:55
(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi'nin desteklediği, Gezegen Kafe ve Wastepresso iş birliğiyle hayata geçirilen "Atık Kahve Posası İleri Dönüşüm Projesi" düzenlenen programda tanıtıldı. "Bir Kahvenin Geleceğe de 40 Yıl Hatırı Var" sloganıyla yola çıkan proje, kahve posalarının çöpe gitmesini engelleyerek, atıkları biyohammaddeye ve katma değerli ürünlere dönüştürmeyi hedefliyor.

"Atık Kahve Posası İleri Dönüşüm Projesi" için Bayram Demirkol Parkı Satürn Gezegen Kafe'de düzenlenen tanıtım programı, katılımcıların atık kahve posalarından üretilen mum, pipet, kahve bardağı ve kahve yağı gibi inovatif ürünleri incelemesiyle başladı."

Programın açılışında konuşan Wastepresso yetkilisi Cavit Bayramlı, Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi'ne sunulan bir proje sonucu iş birliği yaptıklarını kaydetti. Bayramlı, Kartal Belediyesi'ne bağlı Gezegen Kafelerden çıkan atık kahve posalarının toplanıp ileri dönüştürülerek farklı malzemelere dönüştürülmeye başlandığını ifade etti.

Kahvenin yalnızca yüzde 2'sinin içecek olarak tüketildiğini, geri kalan yüzde 98'lik devasa bir bölümün ise çöpe gittiğini hatırlatan Bayramlı, geliştirdikleri patentli teknoloji sayesinde Kartal'daki Gezegen Kafelerden toplanan posaların, değerli biyoplastik hammaddesine dönüştürüldüğünü duyurdu.

Gezgen Kafelerden Kasım 2025'ten bu yana kahve posası toplandığını kaydeden Bayramlı, atıklarla ilgili çarpıcı veriler sundu. Bayramlı, 9 bin fincandan fazla içilmiş kahveyi geri dönüştürerek 755 kilogramlık alternatif hammadde ürettiklerini ve bu sayede de iki futbol sahası kadar ormanın emebileceği karbon salınımını önlediklerini söyledi.

"Gençlerin fikirleri Kartal'ın geleceğini şekillendiriyor"

Kartal Gençlik Meclisi Başkanı avukat Mecit Gedikoğlu, projenin hayata geçmesindeki en büyük payın Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e ait olduğunu belirterek, "Başkanımızın vizyonuyla gençler olarak çevre projelerinde aktif rol alıyoruz. Bu sadece bir başlangıç, sırada bekleyen pek çok projemizi de yakında Kartallılarla buluşturacağız" dedi.

Başkan Vekili Özgön'den tam destek

Programın kapanış konuşmasını yapan Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön ise Kartal'daki "Meclisler" modelinin başarısına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Belediyemiz çatısı altında faaliyet gösteren Gençlik, Kadın ve Çocuk Meclislerimiz, ilçemiz için paha biçilemez fikirler üretiyor. Gençlerimizin çevre hassasiyetiyle geliştirdiği bu ileri dönüşüm projesi, Kartal'ın sadece bugününe değil, geleceğine de büyük bir yatırım. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in öncülüğünde tüm gençlerimizin her daim yanındayız."

Etkinlik kahve posasından ileri dönüştürülmüş ürünlerin incelenmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

