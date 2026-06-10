Kartallı Kreş Öğrencileri, Deniz Yaşamını Keşfetti - Son Dakika
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Kartallı Kreş Öğrencileri, Deniz Yaşamını Keşfetti

10.06.2026 11:08  Güncelleme: 12:17
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Kartal Belediyesi kreş öğrencileri, Dragos'taki Can Geyran Deniz Kabukları Merkezi'ni ziyaret ederek binden fazla deniz kabuğunu inceledi, doğa ve çevre bilinci kazandı.

(İSTANBUL) - ? Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören öğrenciler, Dragos'taki Can Geyran Deniz Kabukları Merkezi'ni ziyaret etti.

Kartal Belediyesi, çocuklara erken yaşta doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Belediye bünyesindeki kreşlerde eğitim alan öğrenciler, Türkiye ve dünya denizlerinden yüzlerce örneğin sergilendiği Can Geyran Deniz Kabukları Merkezi'ni ziyaret etti.

BİNDEN FAZLA DENİZ KABUĞUNU İNCELEDİLER

?Kartal Dragos'ta yer alan ve su altı yaşamının zengin biyolojik çeşitliliğini gözler önüne seren merkez, bu kez kapılarını Kartallı minikler için açtı. Dünya denizleri ile Türkiye kıyılarından toplanan yaklaşık 300 türe ait binden fazla deniz kabuğunun sergilendiği alanda çocuklar, farklı boyut, renk ve şekillerdeki kabukları yakından inceleme fırsatı buldu.

?KURUCUSUNDAN YAŞAYAN BİLGİLER

?Etkinlik kapsamında öğrencilere deniz kabuklarının oluşumu, türleri ve ekosistemdeki rollerine ilişkin yaşlarına uygun eğlenceli bilgiler verildi. Merkezin kurucusu Kemal Geyran, çocuklarla yakından ilgilenerek deniz canlılarının yaşam alanları, beslenme alışkanlıkları ve deniz ekosisteminin korunmasının hayati önemi üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

?Çocukların çevre bilincini ve doğa farkındalığını artırmayı hedefleyen ziyarete, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars ile Kreş Müdürü Hilal Kıraç da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. ?

Belediye yetkilileri, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyen, onlara doğa sevgisi aşılayan bu tarz eğitsel ve kültürel etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartallı Kreş Öğrencileri, Deniz Yaşamını Keşfetti - Son Dakika

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