Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, seçim çalışmalarına devam ediyor

Kartepe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, seçim çalışmalarına devam ediyor.
AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Suadiye, Çepni, Dumlupınar ve Uzunçiftlik mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Kocaman, yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri anlattı.
Kocaman, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından projelendirilen hastanede, vatandaşların nitelikli sağlık hizmetinden faydalanacağını vurgulayarak, "Emekevler Mahallesi'nde projelendirilen hastane, 20 bin metrekare alana 150 yatak kapasiteli hizmet verecek." ifadelerini kullandı.
Ulaşım konusunda ciddi yatırımların hayata geçirileceğine işaret eden Kocaman, şunları kaydetti:
" Körfez'den Cengiz Topel'e metro çalışmalarının başlamasıyla birlikte Kartepemiz, ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak metro, 35 kilometre uzunluğunda 24 istasyonda oluşacak. Projenin tamamlanması sonrasında, günlük 490 bin yolcunun taşınması planlanıyor."
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