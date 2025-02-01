Kartepe\'de 2 Katlı Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi.

Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil evin 2'nci katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. N.M. ve N.M.'nin evde bulunduğu sırada daireden çıkan dumanı görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 2 kişiden biri hastaneye götürüldü, diğerine ambulansta müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/KARTEPE(Kocaeli),