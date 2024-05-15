Kartepe'de alkollü kişi evde yangın çıkarttı, gözaltına alındı - Son Dakika
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Kartepe'de alkollü kişi evde yangın çıkarttı, gözaltına alındı

Kartepe\'de alkollü kişi evde yangın çıkarttı, gözaltına alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesiyle yaşadığı evde yangın çıkartan alkollü kişi gözaltına alındı. Arslanbey Mahallesi'ndeki evde çıkan yangın bitişikteki başka bir eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 2 ev kullanılamaz hale geldi. Alkollü olduğu tespit edilen kişi gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri yangın sırasında evin duvarındaki Türk bayrağını koruma altına aldı.

15.05.2024 00:17
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesiyle yaşadığı evde yangın çıkartan alkollü kişi gözaltına alındı.

Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki tek katlı evde S.Y, annesi K.Y'nin (75) de bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkarttı. Büyüyen alevler bitişikteki tek katlı eve de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan kadın, komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerce alkollü olduğu tespit edilen S.Y. gözaltına alındı.

Bu arada itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında evin duvarındaki Türk bayrağını yerinden çıkartarak koruma altına aldı.

Kaynak: AA

Arslanbey, Kocaeli, İtfaiye, Kartepe, Olaylar, Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartepe'de alkollü kişi evde yangın çıkarttı, gözaltına alındı - Son Dakika

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