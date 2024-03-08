Kartepe\'de evinde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti

Çanakkale'de Polislerden Kadın Sürücülere Çikolata İkramı

Çanakkale'de polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çikolata ikramında bulundu. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve polis ekipleri, İskele Meydanı'nda kadın sürücülerin kullandığı araçları durdurarak kendilerine ve kız çocuklarına çikolata verdi, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Uygulama sırasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri de görevde olan kadın polislere sürpriz yaparak hem günlerini kutladı hem de çiçek takdim etti.