Kartepe'de evinde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kartepe'de evinde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti

Kartepe\'de evinde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangında, yalnız yaşayan İmran Ö. hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve kadının cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

08.03.2024 16:07
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evinde yangın çıkan kadın hayatını kaybetti.

Derbent Mahallesi Gevrek Sokak'taki İmran Ö'ye (81) ait bir müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, yalnız yaşadığı öğrenilen İmran Ö'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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