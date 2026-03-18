Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin gasbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mart'ta Kartepe'de S.B'nin gasbedilmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Olayın şüphelileri olduğu belirlenen E.K. ve M.A, 17 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kartepe'de Gasplar: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
