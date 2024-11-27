Kartepe\'de Kar Yağışı ile Beyaza Bürünmüş Manzaralar

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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaza bürünürken, karla kaplanan ormanlar dronla havadan görüntülendi.

Samanlı Dağlarını'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de hafta sonundan itibaren kar yağışı etkili oldu. İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme fırsatı sunan zirve beyaza büründü. Karla kaplanan orman ve dağların güzelliği dron ile görüntülendi.

HABER: Ardacan UZUN/KARTEPE(Kocaeli),