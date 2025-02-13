Kartepe'de Kızılgeyik Sempatisi: Tatilcilerle Poz Verdi

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Kızılgeyiği bisküvi ile besleyip poz verdiler

Kartepe'nin kızılgeyiği tatilcilerin ilgi odağı oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde doğada kızılgeyik ile karşılaşan tatilciler büyük mutluluk yaşadı. O anları cep telefonlarıyla kayda alan vatandaşlar, geyiği bisküvi ile besleyerek poz verdi.

Kış tatili için Kocaeli'nin ünlü ilçesi Kartepe'ye gelen tatilciler, geçtiğimiz yıl Ormanya'dan doğaya salınan kızılgeyik ile karşılaştı. Evcil hareketler sergileyen geyik, gruptan kaçmak yerine kendisine ikram edilen bisküvileri yedi. Bu sevimli anlar, yüzleri gülümseten görüntülere yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızılgeyik Yerleştirme Projesi" kapsamında, Kartepe'de bulunan Ormanya'da yetiştirilen 10 kızılgeyik, 19 Eylül 2024'te Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına salındı.

Projeyle doğadaki kızılgeyik sayısının artırılması, ekosistemin dengesinin korunması ve yerel biyoçeşitliliğin artırılması hedefleniyor. 3 yıl sürecek proje kapsamında Ormanya'da dünyaya gelen geyikler, belirli aralıklarla doğaya salınarak doğal yaşamla buluşturulacak.