Kartepe\'de Kumar Operasyonu: 7 Kişiye Ceza

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, Kartepe'de S.Ş'nin ruhsatsız umuma açık hale dönüştürülmüş yerde tombala oynattığını tespit etti.

Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesilirken, 4 bin 350 liraya el konuldu.

S.Ş. hakkında ise adli işlem yapıldı.