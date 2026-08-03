Kartepe\'de Motosiklet Kazası Kamerada

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsünün metrelerce sürüklenip, yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Yan yoldan gelen sürücünün kullandığı motosiklete, kavşakta minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.