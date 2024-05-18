Kartepe\'de Rastgele Açılan Ateş Sonucu Kişi Yaralandı

Güncel

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde rastgele açılan ateş sonucu bacağına mermi isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

Suadiye Çepni Mahallesi Yudum Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Bu sırada ailesiyle bölgedeki bir bungalov tesisinde konaklayan Ozan Y'nin (32) diz kapağına mermi isabet etmesi üzerine sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verildi.

İlk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edilen Ozan Y'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.