Kartepe'de Rastgele Açılan Ateş Sonucu Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kartepe'de Rastgele Açılan Ateş Sonucu Kişi Yaralandı

Kartepe\'de Rastgele Açılan Ateş Sonucu Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Suadiye Çepni Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir kişi ya da kişiler tarafından rastgele ateş açıldı. Ateş sonucu Ozan Y'nin bacağına mermi isabet etti. Yaralanan kişi, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.

18.05.2024 21:21
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde rastgele açılan ateş sonucu bacağına mermi isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

Suadiye Çepni Mahallesi Yudum Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Bu sırada ailesiyle bölgedeki bir bungalov tesisinde konaklayan Ozan Y'nin (32) diz kapağına mermi isabet etmesi üzerine sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verildi.

İlk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edilen Ozan Y'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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