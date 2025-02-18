Kartepe'de Sondaj Çalışmasında Metan Gazı Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartepe'de Sondaj Çalışmasında Metan Gazı Yangını

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, metro inşaatı sırasında metan gazından kaynaklandığı değerlendirilen yangın, 22 saati aşkın süredir sürüyor. Yetkililer yangının herhangi bir tehlike oluşturmadığını açıklamış durumda.

18.02.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) SONDAJ SIRASINDA METAN GAZINDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLEN YANGINA İLİŞKİN MUHTAR AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde metro inşaatı sahasında yerin 47 metre altındaki sondaj çalışması sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın, 22 saati aşkın süredir devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Dumlupınar Mahalle Muhtarı İbrahim Kır bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

'HERHANGİ BİR TEHLİKE ARZ ETMEMEKTEDİR'

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Dumlupınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Kır, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi metro çalışması yapmakta. Körfez'den Cengiz Topel arasına kadar yer altından. Bu çalışma esnasında mahallemizde zemin etüdü yapılırken bölgede metan gazı alevlenmesi oldu. Metro yer altı çalışması esnasında 46 metrede metan gazı oluştu ve yangın haline geldi. Bu konuda doğal gaz dağıtım şirketi ve AFAD ekipleri geldiler, önlem aldılar. Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri araştırma yaptı. Doğal gaz ile ilgili bir durum var mı diye baktılar. Doğal gaz dağıtım şirketinden herhangi bir sıkıntı olmadığı tespit edildi. Önlem alındı, sokak ve cadde trafiğe kapatıldı. Şu anda herhangi bir tehlike arz etmemektedir. Gereken işlemler devlet kurumları taraflarından yapılmaktadır" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Belediye, 3-sayfa, Kocaeli, Kartepe, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartepe'de Sondaj Çalışmasında Metan Gazı Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:36:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kartepe'de Sondaj Çalışmasında Metan Gazı Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.