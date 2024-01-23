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Kartepe Kayak Merkezi'nde Atlı Jandarmalar Göreve Başladı - Son Dakika
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Kartepe Kayak Merkezi'nde Atlı Jandarmalar Göreve Başladı

Kocaeli'de, Kartepe Kayak Merkezi çevresinde atlı jandarmalar göreve başladı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, atlı jandarmalar Sisli Vadi bölgesinde devriye geziyor ve yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlıyor. Defne ve Ürgen isimli jandarma atlarına özellikle çocuklar büyük ilgi gösteriyor.

Kartepe Kayak Merkezi\'nde Atlı Jandarmalar Göreve Başladı
23.01.2024 - 11:14,
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KOCAELİ'de, Kartepe Kayak Merkezi çevresinde atlı jandarmalar göreve başladı. Defne ve Ürgen isimli jandarma atları, ilgi çekti.

İl Jandarma Komutanlığı, Kartepe'de kış turizminin başlaması ile tedbirlerini artırdı. Alınan önlemler kapsamında Kartepe Kayak Merkezi çevresinde atlı jandarma ekipleri göreve başladı. Özellikle yoğun olan Sisli Vadi bölgesinde devriye yapan atlı jandarmalar, yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak için görevlendirildi. Atlı jandarmalar, hem bölgedekilere uyarılarda bulundu hem de şüpheli gördükleri kişiler üzerinde kontroller yaptı. Özellikle çocuklar başta olmak üzere bölgeye gelenler, Defne ve Ürgen isimli jandarma atlarına ilgi gösterdi.

Kaynak: DHA
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