Kartepe Tramvay Hattı Bağlantısı Tamamlandı

05.05.2026 21:04
Kocaeli'de Kartepe Tramvay Hattı'nda İzmit Alikahya Stadyum İstasyonu ile ilk durak bağlantısı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçaray Tramvay Hattı'nın Kartepe etabında ray döşeme ile alt yapı ve üst yapı imalatları eş zamanlı yürütülürken İzmit Alikahya Stadyum İstasyonu ile Kartepe hattının ilk durağı da birbirine bağlandı.

Enerji hatları, kataner direkleri ve istasyon düzenlemeleri planlanan takvim doğrultusunda ilerlerken hattın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Bölgede trafo inşaatı sürerken, döşenen rayların üzerine beton döküm işlemleri gerçekleştiriliyor. Duraklarda granit kaplama çalışmaları devam ederken, imalatların tamamlanmasının ardından İzmit yönünde trafiğe kapatılan yolun yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.

Kataner direklerinin tamamlanmasının ardından enerji hatlarının döşenmesi ve çevre düzenlemeleriyle istasyonların hizmete hazır hale getirilmesi öngörülüyor.

Kocaeli'de 160 kursiyere uygulamalı kurban kesim eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara yönelik "Kurban Kesim Elemanı Sertifika Programı" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlere 160 kursiyer katıldı.

İzmit Mezbahası'nda düzenlenen programda katılımcılara kurban kesiminin dini boyutu, hijyen kuralları ve bulaşıcı hastalıklara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

Yaklaşık 6 hafta süren eğitimler kapsamında kursiyerlere "İş Sağlığı ve Güvenliği", "Kurban İbadetinin Dini Boyutu" ve "Kesim Teknikleri" başlıklarında teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Katılımcılar, veteriner hekimlerin bilgilendirmelerinin ardından uzman personel eşliğinde uygulamalı kesim çalışmaları yaptı.

Eğitimlerde ayrıca hijyen kuralları, çevre sağlığı ve atık yönetimi konularına da yer verildi. Kurban atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmesi, kötü koku oluşumunun önlenmesi ve hastalık risklerinin azaltılmasına yönelik bilgiler paylaşıldı. Kurban kesiminin İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirilmesi, vekalet alma ve gerekli dini uygulamalar da kursiyerlere aktarıldı.

Programı başarıyla tamamlayan 160 kursiyer, "Kurban Kesim Elemanı Sertifikası" almaya hak kazandı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:59:59.
