Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenlenen operasyonda 4 ayrı suçtan toplam 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'yı, kaldığı yerde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kaş'ta 37 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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