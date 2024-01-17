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Kaş'ta bir camiyi su bastı, küçükbaş hayvanlar telef oldu - Son Dakika
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Kaş'ta bir camiyi su bastı, küçükbaş hayvanlar telef oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar sonucunda Sarılar Mahallesi'nde bir ağıl su bastı ve 7 küçükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca, Ahatlı Mahallesi'nde bulunan bir cami de su altında kaldı. Kaş Belediyesi ekipleri, yağışların neden olduğu tahribatı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaş\'ta bir camiyi su bastı, küçükbaş hayvanlar telef oldu
17.01.2024 - 17:50,  Güncelleme: 18:06
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Kaş'ta bir camiyi su bastı, küçükbaş hayvanlar telef oldu

İki gündür etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sarılar Mahallesi'nde bir ağılı su bastı, 7 küçükbaş hayvan telef oldu, diğerleri ekipler tarafından kurtarıldı. Bir başka mahallede ise camiyi su bastı.

Kaş ilçesinde yağışlar etkili oldu. Kaş Belediyesi ekipleri, yoğun yağış sebebiyle tahribat yaşanan mahallelerde sahaya inerek, çalışmalar gerçekleştirdi. Köylerde debisi yükselen derelere iş makineleriyle müdahale eden ekipler, kapanan yolları temizlerken, diğer taraftan mahsur kalan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlara yardım elini uzattı. Sarılar Mahallesi'nde bir ağılı su bastı, 7 küçükbaş hayvan telef oldu, diğerleri ekipler tarafından kurtarıldı. Ahatlı Mahallesi'nde ise bir camiyi su bastı. Köy Camisi'nin zeminiyle bazı eşyaları zarar gördü. Çayköy'de de bazı evleri su basarken, bazı araçlar sürüklendi. Kasaba-Ahatlı yolunda heyelan meydana geldi.

"Ahatlı'da caminin içerisi sularla kaplı, temizlik çalışmaları yapılıyor"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yağışların olumsuz etkilediği mahallelerde ekiplerle birlikte sahaya inerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konuyla ilgili konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, ilçede aşırı yağışların dere taşkınları ve sele neden olduğunu ifade etti. Başkan Ulutaş, ilçedeki birçok mahallede problemler oluştuğunu belirterek, "Kaş Belediyesi olarak, Fen İşleri, Zabıta, Temizlik, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, dünden bugüne sahada ve mahallelerimizde oluşan sıkıntıları çözmeye çalışıyor. En büyük sıkıntı, Ahatlı ve Çayköy mahallelerimizde. Ahatlı'da caminin içerisi sularla kaplı, temizlik çalışmaları yapılıyor. Bazı evlere ve seralara su girdi, kısmen zararlar var. Yollarda göçükler, köprülerin yanı sıra büzlerde sıkıntılar var. Sarılar'da bir ağılda küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yerinde incelemeler yapıyoruz, ilgili kurumlarla beraber müştereken bu yaraları sarmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için rehabilite çalışmalarını hızlı şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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