Kaş\'ta Deniz Suyu Kahverengiye Döndü

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Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla deniz suyunun rengi kısmen kahverengiye döndü.

İlçede öğle saatlerinde aniden bastıran kısa süreli sağanak sonrası yağmur suları denize ulaştı, mavi ile kahverengi birbirine karıştı.

Yüksek kesimlerden gelen yağmur suları, Marina, Kaş Limanı ve Küçük Çakıl Plajı çevresinde denizin rengini değiştirdi. Denizin bir tarafı maviliğini korurken, diğer yanı ise kahverengiye büründü.

Mavinin kahverengiyle karıştığı deniz dronla görüntülendi.