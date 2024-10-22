Kaş\'ta Güneşli Havada Deniz Keyfi

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Antalya'nın Kaş ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı ilçede, nem oranı ise yüzde 57 olarak ölçüldü.

Güneşli havayı değerlendiren tatilciler, ilçenin ünlü plajlarında hareketlilik oluşturdu.

Bazı tatilciler denize girerken bazıları da plajda güneşlenmeyi tercih etti.