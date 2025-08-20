Kaş'ta Kamyonet Devrildi: 6 Yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ersin İn idaresindeki 50 AEN 325 plakalı kamyonet Ağullu Mahallesi'nde bankete çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan araçtaki 6 yaralı sağlık ekipleri tarafından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.