Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası - Son Dakika
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Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası

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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, antrenmandan ayrıldığı sırada aracıyla kırmızı ışıkta geçti. Trafik kuralını ihlal eden Osimhen'e 5 bin TL para cezası kesildi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, takımın gerçekleştirdiği antrenmanın ardından tesislerden aracıyla ayrıldı. Nijeryalı golcü, yoluna devam ettiği sırada trafik ışıklarına geldi.

KIRMIZI IŞIKTA DURMADI

Osimhen'in trafik ışığının kırmızı yanmasına rağmen durmayarak aracıyla yoluna devam ettiği görüldü. Yıldız futbolcunun antrenman çıkışında kırmızı ışıkta geçtiği anlar kameraya yansıdı.

Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası

OSIMHEN'E 5 BİN TL PARA CEZASI

Kırmızı ışıkta durmayan Victor Osimhen'e trafik ihlali nedeniyle 5 bin TL para cezası kesildi. Böylece Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsünün antrenman çıkışındaki kural ihlali cezayla sonuçlandı.

Victor Osimhen, Galatasaray, Trafik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası - Son Dakika
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