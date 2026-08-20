Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, antrenmandan ayrıldığı sırada aracıyla kırmızı ışıkta geçti. Trafik kuralını ihlal eden Osimhen'e 5 bin TL para cezası kesildi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, takımın gerçekleştirdiği antrenmanın ardından tesislerden aracıyla ayrıldı. Nijeryalı golcü, yoluna devam ettiği sırada trafik ışıklarına geldi.
KIRMIZI IŞIKTA DURMADI
Osimhen'in trafik ışığının kırmızı yanmasına rağmen durmayarak aracıyla yoluna devam ettiği görüldü. Yıldız futbolcunun antrenman çıkışında kırmızı ışıkta geçtiği anlar kameraya yansıdı.
OSIMHEN'E 5 BİN TL PARA CEZASI
Kırmızı ışıkta durmayan Victor Osimhen'e trafik ihlali nedeniyle 5 bin TL para cezası kesildi. Böylece Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsünün antrenman çıkışındaki kural ihlali cezayla sonuçlandı.
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