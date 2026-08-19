Alkollü Sürücüye Motosiklet Kazası Cezası - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye Motosiklet Kazası Cezası

Alkollü Sürücüye Motosiklet Kazası Cezası
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Kadir E., alkollü sürücünün yol açtığı kazada Yaren Mercan'ın ölümü nedeniyle 7 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

KAYSERİ'de motosiklet sürücüsü tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin otomobil sürücüsü Kadir E. tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Kaza, 19 Mart akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir E. yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kadir E.'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hayatını kaybeden Mercan ise otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Kadir E. hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Kadir E., cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Mercan'ın şikayetçi babası M.M. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Yaren Mercan'ın tıp fakültesinden arkadaşları ise doktor önlükleri ile gelerek aileye destek oldu.

'KEŞKE BÖYLE BİR OLAY OLMASAYDI'

Pişman olduğunu söyleyen sanık Kadir E., "Aileye ulaşamadım. Böyle bir olaya karıştığım için üzgünüm. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Keşke alkol içmeseydim. Tahliye olursam anne ile görüşmeye söz veriyorum. Bu olay yaşandığı için pişmanım. Ben katil değilim. Cani de değilim. Tahliye olduğumda kendilerinden özür dileyeceğim. Üzgünüm. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Kızını zor şartlarda büyüttüğünü belirten baba M.M. ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme hakimi, tutuklu sanık Kadir E.'yi, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi. Hakim, sanığın ehliyetine de 2 yıl süre ile el konulmasına hükmetti.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücüye Motosiklet Kazası Cezası - Son Dakika

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