Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti - Son Dakika
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Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti

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Galatasaray'ın yeni transferi Aleksei Batrakov, sarı-kırmızılı formayla henüz sahaya çıkmadan kulüp tarihine geçti. 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın 121 yıllık tarihindeki ilk Rus futbolcu oldu. Transfer işlemlerini tamamlamak için yola çıkan Batrakov'u taşıyan uçak ise İstanbul'a indi.

Galatasaray'ın transferi için resmi görüşmelere başladığını duyurduğu Aleksei Batrakov, İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki Rus futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Batrakov'un sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından transfer sürecindeki işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Batrakov, sarı-kırmızılı formayla henüz bir karşılaşmaya çıkmadan Galatasaray tarihinde bir ilke imza attı. Rus futbolcu, 121 yıllık Galatasaray tarihinde sarı-kırmızılı kadroya katılan ilk Rus oyuncu oldu. Böylece 21 yaşındaki 10 numara, Galatasaray kariyerinin başlangıcında kulüp tarihine adını yazdırdı.

Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti

29 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova'ya 29 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun ise Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

İstanbul'a gelen Batrakov'un transfer sürecindeki sıradaki adımı sağlık kontrolleri olacak. Genç futbolcunun kontrollerin ardından gerekli işlemleri tamamlayarak kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Claus Meeir Claus Meeir:
    Login içinden geçer Batrakov 2 1 Yanıtla
  • Yenal Yildirim Yenal Yildirim:
    hayırlı olur inşallah 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti - Son Dakika
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