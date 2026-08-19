Yabancılarına İzin Verilmiyor: 1,4 Milyon Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yabancılarına İzin Verilmiyor: 1,4 Milyon Ceza

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanı Yumaklı, Nemrut Dağı'ndan izinsiz tür toplayıcılarına 1,4 milyon lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz tür toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu iki kişiye 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Biyokaçakçılara göz açtırmadıklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Doğal mirasımız Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan iki yabancı uyruklu şahsa, ilgili mevzuatımız kapsamında 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün eş güdüm içinde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk. Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanı, Nemrut Dağı, Güncel, Çevre, Tarım, Doğa, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabancılarına İzin Verilmiyor: 1,4 Milyon Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Noa Lang Galatasaray’a geri dönüş yolunda Noa Lang Galatasaray'a geri dönüş yolunda
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Menderes’te yeni dönem: Başkan vekili Asuman Şen görevi devraldı Menderes'te yeni dönem: Başkan vekili Asuman Şen görevi devraldı
Somer Şef’ten sürpriz karar: İstanbul’daki restoranını kapatıp Avustralya’ya dönüyor Somer Şef'ten sürpriz karar: İstanbul'daki restoranını kapatıp Avustralya'ya dönüyor
Rodri resmen Barcelona’da Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro Rodri resmen Barcelona'da! Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro
Fenerbahçeli yıldızların menajeri Beşiktaş’ın kulüp binasından paylaşım yaptı, ortalık karıştı Fenerbahçeli yıldızların menajeri Beşiktaş'ın kulüp binasından paylaşım yaptı, ortalık karıştı

17:08
Bakan Gürlek duyurdu: Artık davalar yıllarca sürmeyecek
Bakan Gürlek duyurdu: Artık davalar yıllarca sürmeyecek
16:48
Fenerbahçe’de yüzüne bakılmayan isim Barcelona’ya hayırlı olsun
Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun
16:40
ABD’nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
15:46
BlackRock Bitcoin’deki düşüşün nedenini açıkladı
BlackRock Bitcoin'deki düşüşün nedenini açıkladı
15:25
Zamanlama manidar İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
14:24
Şanlıurfa’yı ayağa kaldıran sözler O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 17:13:29. #7.13#
SON DAKİKA: Yabancılarına İzin Verilmiyor: 1,4 Milyon Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.