Kaş\'ta motosiklet-otomobil kazası

Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Hakkı Kuptan'ın kullandığı 07 SFA 37 plakalı motosiklet ile Kusap Diyap yönetimindeki 32 MA 1156 plakalı otomobil, Kaş- Seydikemer kara yolunda çarpıştı.

Motosikletinden savrulan Kuptan, yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, kaza yerindeki müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpışması, ardından da motosiklet sürücüsünün yerde savrulması görülüyor.