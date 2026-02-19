Kaş'ta öğrencinin Türk bayrağı hassasiyeti ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaş'ta öğrencinin Türk bayrağı hassasiyeti ödüllendirildi

Kaş\'ta öğrencinin Türk bayrağı hassasiyeti ödüllendirildi
19.02.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırarak öpüp başına koyduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıyan öğrenci ödüllendirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırarak öpüp başına koyduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıyan öğrenci ödüllendirildi.

İlçedeki Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen "Bayrak Sevgisi" temalı programda 5. sınıf öğrencisi Kadir Çatalkaya'nın yere düşen bayrağı kaldırarak öpüp başına koymasını bir veli cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Görüntüyü izleyenler duygulanarak Kadir'i takdir etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Arif Aydeniz, örnek davranışı dolayısıyla Kadir'i kutlayarak hediye olarak Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Nutuk verdi.

Aydeniz, "O gün orada aslında bir velimiz bahçenin tamamını çekerken, o anda öğrencimizin bayrağı yerden alıp başının üstüne koyduğunu görmüyor, tekrar izlediğinde fark ediyor. Tabii bunu görünce bizim yüreğimiz ısındı. İyi ki Kadir var. Hepinizi alkışlıyorum." dedi.

Kadir Çatalkaya ise "Bayrak sevgisi töreni yapıyorduk. Arkadaşlarım bayrak topluyordu. O esnada arkadaşımdan bir tane bayrak düştü. Onu alıp öpüp başıma koydum. Bayrağın yere düştüğünü gördüğümde çok kötü hissettim ve öptüm, başıma koydum. Bayrak bizim kutsal işaretimiz. Bayrak, bizim şehitlerimizin kanıyla boyandı. Biz de onu daima korumalıyız. Bayrak, bizim vatanımızı temsil ediyor, Türkiyemizi temsil ediyor. Onun için en değerlimiz, onu korumalıyız. Bayrağımız hiçbir zaman yerde kalmayacak." diyerek duygularını ifade etti.

Görüntüyü çeken Ramazan İkiz de "O gün okulumuzun bayrakla ilgili programına davetliydik. Öğrencilerimizin videosunu çekmiştim. Fark ettik ki Kadir'imiz orada yere düşen bayrağı alıyor ve öpüyor. Çok duygulandık. Böyle bir anı da çok güzel oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Antalya, Güncel, Kaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş'ta öğrencinin Türk bayrağı hassasiyeti ödüllendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

13:16
Icardi’nin kardeşinden Wanda Nara’ya sürpriz ziyaret
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
12:54
Lamine Yamal’dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:32:34. #7.11#
SON DAKİKA: Kaş'ta öğrencinin Türk bayrağı hassasiyeti ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.