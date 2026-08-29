Kaş'ta Orman Yangınına Müdahale Başladı
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına 6 helikopter ve 80 personelle müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gelemiş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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