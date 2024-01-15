 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'nın Kaş ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'nın Kaş ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, D.D. idaresindeki kamyonet ile İ.T. yönetimindeki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada, ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü D.D. ile aynı araçtaki Cadir D. ve Sami D. yaralandı. Yaralılar ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Antalya\'nın Kaş ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı
15.01.2024 - 23:13,
Abone Ol

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D.D. (20) idaresindeki 06 CTL 720 plakalı kamyonet ile İ.T. (43) yönetimindeki 34 GPU 375 plakalı yolcu otobüsü, Kınık Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü D.D. ile aynı araçtaki Cadir D. (64) ve Sami D. (30) yaralandı.

Ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Antalya, Antalya, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'nın Kaş ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika


00:09
Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:33
Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15
Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04
Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19
Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı

Son Dakika
00:09 Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:33 Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15 Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04 Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19 Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 00:41:12. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'nın Kaş ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement