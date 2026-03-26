Kaş'ta Usulsüz Tapu Sorgulaması: Bir Tutuklama Daha

Antalya'nın Kaş ilçesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarının usulsüz şekilde sorgulanmasına ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı.

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Kaş Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker D.A'nın, kendisini yönlendirdiği ve kayıtları gönderdiğini iddia ettiği Ayşegül E.K'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Kaş Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı gerekçesiyle önceki gün tutuklanan tekniker D.A. ifadesinde, sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaşlık kurduğu Ayşegül isimli kişinin kendisini kandırarak Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorgulamasını istediğini ve kayıtları bu kişiye gönderdiğini beyan etmişti.

Bunun üzerine Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya'daki ikametinde gözaltına alınan şüpheli, Kaş ilçesine götürülmüştü.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinin Tapu Müdürü M.D. ile Çorum'un Boğazkale ilçesinin Tapu Müdürü V.S. de Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarının usulsüz sorgulanmasına ilişkin tutuklanmıştı.