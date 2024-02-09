Kaşgar Antik Kentinde Bahar Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Kaşgar Antik Kentinde Bahar Bayramı Kutlamaları

Kaşgar Antik Kentinde Bahar Bayramı Kutlamaları

Kaşgar antik kentinde insanlar, sokakları süsleyen kırmızı fenerlerle Bahar Bayramı ya da diğer bir ifadeyle Çin Ay Yeni Yılı'nın şenlikli atmosferini yaşıyor.

09.02.2024 16:38
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URUMQİ, 9 Şubat (Xinhua) -- Kaşgar antik kentinde insanlar, sokakları süsleyen kırmızı fenerlerle Bahar Bayramı ya da diğer bir ifadeyle Çin Ay Yeni Yılı'nın şenlikli atmosferini yaşıyor.

Kaynak: Xinhua

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