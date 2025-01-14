Kasım\'da Süt Üretiminde Artış

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'ün süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; ticari süt işletmelerince 896 bin 257 ton inek sütü toplandı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı, ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı. Ticari süt işletmelerince 896 bin 257 ton inek sütü toplandı.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; inek peyniri üretimi yüzde 5,8, ayran üretimi yüzde 6,5, yoğurt üretimi yüzde 1,6, içme sütü üretimi yüzde 1,9, tereyağı üretimi ise yüzde 35,7 arttı.

Ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre; inek peyniri üretimi yüzde 6,2, ayran üretimi yüzde 12,6, yoğurt üretimi yüzde 6,8, içme sütü üretimi yüzde 3,9, tereyağı üretimi ise yüzde 15,2 arttı.

Bir önceki ay 921 bin 231 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı kasım ayında yüzde 2,7 oranında azalarak 896 bin 257 ton oldu. Bir önceki ay 145 bin 7 ton olan içme sütü üretimi kasım ayında yüzde 1,0 oranında azalarak 143 bin 604 ton olarak gerçekleşti.