Kasımpaşa'da Hedef İyileşmek

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u 5-3 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Serhat Sütlü, gol yeme sorunları üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek Kasımpaşa'nın "daha iyi" olacağını söyledi.

Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni bir oyun anlayışı, diziliş ve felsefe ortaya koymaya çalıştıklarını, bunun oyunlarına yansımasının biraz zaman alacağını ifade etti.

Oyuncularına teşekkür eden Sütlü, "20 haftadır süregelen gol yeme psikolojisi var. Bunun üzerine de çalışmalara başladık. Önümüzdeki hafta daha iyi bir Kasımpaşa gözlemleyeceğiz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Topun oyunda kalma süresinin, oyunun sürekli durmasının oyuna çok büyük etki ettiğini hep beraber gözlemliyoruz. Umarım daha çok dikkat ederler, daha çok dikkat ederiz hep beraber. Adana Demirspor'a da başarılar diliyorum." diye konuştu.