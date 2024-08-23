Kasırga sırasında çöken ev kıyıya sürüklendi

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- Kıyıdaki ev kasırga sırasında çöktü

WASHINGTON - ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin kıyı kesimini vuran Ernesto Kasırgası sırasında çöken bir ev Atlantik Okyanusu'na doğru sürüklendi.

ABD'nin doğu kıyılarında etkili olan Ernesto Kasırgası hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Carolina eyaletine bağlı Hatteras Adası'ndaki Rodanthe'de sahilde bulunan bir ev, şiddetli fırtına sırasında yıkıldı. Ahşap temeli çöken ev, Atlantik Okyanusu'na doğru sürüklendi. Ulusal Park Servisinden yapılan açıklamada, boş olduğu belirtilen evin 4 yıl içinde Seashore plajlarında çöken 7. ev olduğu ifade edildi. Bölge sakinine moloz nedeniyle sudan uzak durmaları konusunda uyarı yapıldı. Ayrıca bölgedeki birçok evde de hasar meydana geldiği belirtildi.