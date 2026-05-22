KASKİ'den Dijital İmza Dönemi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yeni abonelik ve abone isim değişikliği işlemlerinde dijital imza uygulamasını hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması, güvenlik seviyesinin artırılması ve kağıt kullanımına son verilmesi için yeni sisteme geçildi.

KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, uygulamayla hem zamandan hem de maliyet açısından önemli tasarruf sağlanacağını belirtti.

Teknolojiyi kamu hizmetlerine entegre etmeye devam ettiklerini anlatan Çağan, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüm çalışmalarımız kapsamında hizmet kalitemizi artırmaya yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. Dijital imza uygulamasıyla abonelik işlemlerini daha hızlı, güvenli ve çevreci bir yapıya kavuşturduk. Artık abonelik işlemlerinde kullanılan tüm evraklar dijital ortamda imzalanabilecek. Böylece işlem süreleri önemli ölçüde azalırken, belge güvenliği de üst seviyeye çıkarılmış olacak. Yeni sistemin hem vatandaş memnuniyetine hem de kurumumuza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Çağan, yeni uygulamanın çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli kazanımlar sağlayacağını ve kağıt kullanımının sona ermesiyle kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasının hedeflendiğini ifade etti.