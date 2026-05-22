KASKİ'den Dijital İmza Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KASKİ'den Dijital İmza Dönemi

22.05.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KASKİ, abonelik işlemlerinde dijital imza uygulaması başlattı, işlem süreleri kısaldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yeni abonelik ve abone isim değişikliği işlemlerinde dijital imza uygulamasını hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması, güvenlik seviyesinin artırılması ve kağıt kullanımına son verilmesi için yeni sisteme geçildi.

KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, uygulamayla hem zamandan hem de maliyet açısından önemli tasarruf sağlanacağını belirtti.

Teknolojiyi kamu hizmetlerine entegre etmeye devam ettiklerini anlatan Çağan, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüm çalışmalarımız kapsamında hizmet kalitemizi artırmaya yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. Dijital imza uygulamasıyla abonelik işlemlerini daha hızlı, güvenli ve çevreci bir yapıya kavuşturduk. Artık abonelik işlemlerinde kullanılan tüm evraklar dijital ortamda imzalanabilecek. Böylece işlem süreleri önemli ölçüde azalırken, belge güvenliği de üst seviyeye çıkarılmış olacak. Yeni sistemin hem vatandaş memnuniyetine hem de kurumumuza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Çağan, yeni uygulamanın çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli kazanımlar sağlayacağını ve kağıt kullanımının sona ermesiyle kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASKİ'den Dijital İmza Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi

12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:16:29. #7.13#
SON DAKİKA: KASKİ'den Dijital İmza Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.