Kasklı Hırsız Dubai Çikolatası Çaldı - Son Dakika
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Kasklı Hırsız Dubai Çikolatası Çaldı

Kasklı Hırsız Dubai Çikolatası Çaldı

Aksaray'da kaskla markete giren bir kişi, Dubai çikolatasını çalıp kredi kartıyla sakız aldı.

06.11.2024 12:29
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AKSARAY'da motosiklet ile akaryakıt istasyonuna gelip, kaskla girdiği marketten Dubai çikolatası çalan şüphelinin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Şamlı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi. Plakasız motosikleti ile akaryakıt istasyonuna gelen kişi, elindeki kaskını takıp markete girdi. Raftaki çikolataları inceledikten sonra, son günlerde popüler olan ve 300 TL'ye satılan Dubai çikolatasından birini montunun cebine koydu. Daha sonra parasını kredi kartıyla ödediği sakızı alıp, marketten ayrıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'GÖRÜNTÜLERLE POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDUK'

Mehmet Altınkaynak, "İstasyonumuz içerisine motosikletle kasksız gelen genç yaşlarda birisi, markete kasklı giriyor. Dubai çikolatasının bulunduğu rafın orada fazla oyalanınca, kasiyer arkadaşımız şüphelenmiş. Genç daha sonra bir sakız olarak, parasını kredi kartı ile ödeyip gitmiş. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemediğimiz de 300 TL'ye sattığımız büyük boy Dubai çikolatasını montunun cebine koyduğunu belirledik. Motosikleti plakasız olduğu için ilk önce şahsı tespit edemedik. Kredi kartıyla ödeme yaptığı için, kullanılan kredi kartının dokümanından bilgilerine ulaşıp, görüntülerle birlikte polise şikayette bulunduk. Son günlerde Dubai çikolatası yoğun ilgi var ve bu da insanların dikkatini çekiyor" dedi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kasklı Hırsız Dubai Çikolatası Çaldı - Son Dakika

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