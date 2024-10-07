Kassam Tugayları'ndan İsrail'e Saldırılar

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Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da İsrail askerlerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamalarda, saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Kassam mücahitlerinin Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısına giren düşman askerleriyle sıfır mesafeden çatışmaya girdiği" belirtildi.

Çatışmalarda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Kassam'ın başka açıklamasında, "savaşçılarının Gazze kentinin kuzeyinde bir manga İsrail askerini antipersonel patlayıcılarla hedef aldığını ve düşman saflarından ölen ve yaralıların olduğu" ifade edildi.

Bir diğer açıklamada ise "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerini taşıyan bir aracın Yasin 105 füzesiyle hedef alındığı ve bir askerin keskin nişancı atışıyla etkisiz hale getirildiği" kaydedildi.

İsrail ordusu, zaman zaman Gazze'deki çatışmalarda ölen askerlerine ilişkin açıklama yaparken, Kassam'ın söz konusu saldırılarına dair henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.