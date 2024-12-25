Kastabala Antik Kenti'nde Deprem Sonrası Restorasyon Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastabala Antik Kenti'nde Deprem Sonrası Restorasyon Çalışmaları Başlatıldı

Kastabala Antik Kenti\'nde Deprem Sonrası Restorasyon Çalışmaları Başlatıldı

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören sütunlar ve diğer yapılar için restorasyon ve kazı çalışmaları başlatıldı. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi göstereceği antik kent, gelecekte etkinliklere açılacak.

25.12.2024 11:36  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇUKUROVA'nın Efes'i olarak bilinen ve tarihi milattan önce 500'lü yıllara dayanan Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde depremde yıkılan sütunları yeniden ayağa kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Merkeze 12 kilometre mesafede, Karatepe Aslantaş Müzesi yolundaki Kastabala Antik Kent'indeki sütunlu yol, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde hasar gördü. Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen ve tarihi milattan önce 500'lü yıllara dayanan Kastabala Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) iş birliğiyle restorasyon ve kazı çalışmalarına başlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, depremlerde hasar gören ve yıkılan sütunlu yolda da ayağa kaldırma çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Sütunlu yolda depremde hasar almış ve depremde yıkılmış olan sütunları, kazı başkanımız ve ekibiyle müze müdürlüğü ekibimiz ayağa kaldırmakta ve yine burayla ilgili zarar görmüş olan yerlerle ilgili restorasyon projesi devam etmektedir. Geleceğe Miras Projesi kapsamında burayla ilgili çevre düzenlemesi, kazı çalışması, proje çalışması ve restorasyonla ilgili yaklaşık alanda 45 işçimizle birlikte çalışmalarına devam ediyor. Yine buraya güneş enerji sistemi ile getirdiğimiz ışıklandırma sistemini de eklemiş durumdayız. Dolayısıyla tiyatro alanıyla, bodrum kalesiyle, kilise kalıntısıyla, hamamıyla tam bir antik kentteyiz. Milattan sonra 2'nci yüzyıla tarihlendirebileceğimiz ama yeni bulunan tapınakla birlikte daha erkene gidebilecek bir alandayız" dedi.

Kastabala Antik Kent'ine yerli ve yabancı turistleri de beklediklerini belirten Torun, "Antik kentte tiyatro alanındaki ortaya çıkan eserlerimizde yarı keçi, yarı insan figürü olan Pan keçisi figürleri, yine 2 metre derinlikte çıkarılan mestler, tiyatro alanının kralın oturmuş olduğu koltukların olduğu bir tiyatro alanımız var. Tiyatro alandaki kazı ve restorasyon çalışması bittikten sonra etkinliklere açacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Osmaniye, Güncel, Deprem, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastabala Antik Kenti'nde Deprem Sonrası Restorasyon Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Erdoğan, SGK’ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz Erdoğan, SGK'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz
12:14 Merakla beklenen konuşması başladı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Merakla beklenen konuşması başladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
08:39 Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
17:49 Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu
17:21 Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
17:14 Galatasaray Muslera’nın yerini 5 kuruş ödemeden dolduracak Galatasaray Muslera'nın yerini 5 kuruş ödemeden dolduracak
17:11 Okan Buruk’un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor Okan Buruk'un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor
17:10 ’Yakışıklı Güvenlik’i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor 'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
17:10 Özgür Özel’den Emine Erdoğan’a dikkat çeken çağrı: Eşiniz eve gelince sorun Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Eşiniz eve gelince sorun
16:58 Fenerbahçe Talisca’dan sonra Firmino’yu da bitiriyor Fenerbahçe Talisca'dan sonra Firmino'yu da bitiriyor
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 13:13:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kastabala Antik Kenti'nde Deprem Sonrası Restorasyon Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.