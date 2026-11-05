Kastamonu Abana\'da köprü çalışmasında iş makinesi debi yükselince su içinde kaldı

Kastamonu Abana'da köprü çalışmasında iş makinesi debi yükselince su içinde kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Abana ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Ezine Çayı üzerine yapılacak köprü çalışması için dere yatağına indirilen iş makinesi, debinin yükselmesiyle su içinde kaldı. Aracı çıkarmak için çalışma başlatıldı.
KASTAMONU'nun Abana ilçesinde köprü çalışması için dere yatağına indirilen iş makinesi, debinin yükselmesi sonucu su içinde kaldı.
Kastamonu'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ezine Çayı üzerine yapılacak köprü çalışması için dere yatağına indirilen iş makinesi, derenin debisi yükselince su içinde kaldı. Aracı, çıkarmak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?