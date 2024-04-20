Kastamonu'nun Abana ilçesinde olta balıkçıları sezonu açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'nun Abana ilçesinde olta balıkçıları sezonu açtı

Kastamonu\'nun Abana ilçesinde olta balıkçıları sezonu açtı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde olta balıkçıları sezonun açılmasıyla birlikte istavrit avına başladı. İlk avlarının boy olarak da iyi olduğunu belirten balıkçılar, ilerleyen günlerde bol miktarda istavrit avlayabileceklerini umut ediyor.

20.04.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Abana ilçesinde olta balıkçıları sezonu açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hacıveli kayalıklarından oltasını denize atan Selim Kesim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk istavritlerinin oltalarına takılmaya başladığını söyledi.

Zonguldak tarafında istavritin oltaya takılmaya başladığını duyunca sahile indiklerini anlatan Kesim, "Biz de kendi sularımızda kısmetimizi aramak için oltamızı Karadeniz'e attık ve Abana'da bu sezonun ilk istavritlerini avladık. Balıklar boy olarak da gayet iyi." dedi.

Kesim, ilerleyen günlerde bol miktarda istavrit avlayabileceklerine işaret ederek, "Olta balıkçıları olarak istavritin yolunu gözlüyorduk zaten. Balığın kendini göstermesiyle havalar da izin verdiği takdirde her akşam oltalarımızı denize atarız. İlk avımızdaki balıklar sezonun iyi geçeceğine işaret ediyor. İnşallah, hayırlı ve bereketli bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Abana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'nun Abana ilçesinde olta balıkçıları sezonu açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 İYİ Parti’den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi’ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı İYİ Parti'den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi'ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı
13:45 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma
13:35 Bakan Fidan, Batılı devletlere tarihi uyarı: Filistinlilerin hak ettiği devlet verilmezse krizler devam edecek Bakan Fidan, Batılı devletlere tarihi uyarı: Filistinlilerin hak ettiği devlet verilmezse krizler devam edecek
12:08 Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı
12:02 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir
14:53 Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık
14:12 Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem’e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem'e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü
12:46 Adliye önünde aileler arasında tekem ve yumruklar konuştu Adliye önünde aileler arasında tekem ve yumruklar konuştu
12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
11:19 Dilan Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmış Avukatı gönderilmesine izin vermedi Dilan Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmış! Avukatı gönderilmesine izin vermedi
11:08 AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim
11:00 AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var
10:29 ’Berzeg sendromu’ mahalleyi boşalttı Ünlü ekonomistten 309 gündür haber yok 'Berzeg sendromu' mahalleyi boşalttı! Ünlü ekonomistten 309 gündür haber yok
09:58 Husumetlisini öldürdü, yakalanınca “Öldürme amacım yoktu“ dedi Husumetlisini öldürdü, yakalanınca "Öldürme amacım yoktu" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 15:02:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'nun Abana ilçesinde olta balıkçıları sezonu açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement