Kastamonu Beyaza Büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu Beyaza Büründü

Geniş Video İzle

Kastamonu'da kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü, vatandaşlar karla güne başladı.

14.01.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü

KASTAMONU - Kastamonu'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde şehir merkezinde de etkili oldu. Güne karla uyanan şehir merkezi havadan görüntülendi.

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini il merkezinde de sürdürdü. Sabah saatlerine kadar yağan kar ile Kastamonu il merkezi beyaza büründü. Güne karla uyanan vatandaşlar ise araçlarının üzerini ve evlerinin önünü temizledi. Kar yağışı kent merkezinde ara ara etkisini sürdürüyor. Yüksek rakımlı bölgelerde de etkili olan kar yağışının gün boyunca, ara ara devam etmesi bekleniyor. Beyaza bürünen Kastamonu il merkezi dron ile havadan görüntülendi.

Vatandaşlar ise kar yağışının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Kastamonu Beyaza Büründü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kastamonu, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu Beyaza Büründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:03:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu Beyaza Büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.