Kastamonu Çatalzeytin'de sahilde bulunan ceset 30 yaşındaki Adil Demir'e ait çıktı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sahilde bulunan cesedin kimliği belirlendi.

İlçe merkezindeki sahilde bulunan ceset Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmada cesedin 30 yaşındaki Adil Demir'e ait olduğu tespit edildi.

Demir'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

İlçenin sahilinde dün bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri bir kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.