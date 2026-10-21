Kastamonu Çatalzeytin'de sahilde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi

Kastamonu Çatalzeytin'de sahilde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sahilde hareketsiz yatan bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, bulunan erkek cesedinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Karadeniz'e kıyısı olan ilçenin sahilinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.
Kaynak: AA
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