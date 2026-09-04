Kastamonu Cide'de boğulan Metin Baysal'ın cesedi kayalıklarda bulundu - Son Dakika
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Kastamonu Cide'de boğulan Metin Baysal'ın cesedi kayalıklarda bulundu

Kastamonu Cide\'de boğulan Metin Baysal\'ın cesedi kayalıklarda bulundu
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde sabah saatlerinde denize giren Metin Baysal (60), su altındaki kayalıklara sıkışarak boğuldu. Kardeşinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Baysal'ın cansız bedenini Kuşkayası köyü açıklarında kayalıklar arasında buldu; cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde yüzmek için denize giren Metin Baysal (60), su altında kayalıklara sıkışarak boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde Cide ilçesi Alayazı Köyü Arap Deresi mevkisinde meydana geldi. Kardeşi Mahmut Baysal ile birlikte denize girmek için bölgeye gelen Metin Baysal, yüzerek Akbayır köyü sahiline ulaşacağını söyledi ve kardeşinden ayrıldı. Denize giren ağabeyinden uzun süre haber alamayan Mahmut Baysal'ın ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Metin Baysal'ın cansız bedeni, Kuşkayası köyü açıklarında denizin dibindeki kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu. Kayalıkların arasından çıkarılan Baysal'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Cide Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kastamonu Cide'de boğulan Metin Baysal'ın cesedi kayalıklarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Cide'de boğulan Metin Baysal'ın cesedi kayalıklarda bulundu - Son Dakika
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