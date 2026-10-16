Kastamonu Cide'de ekipler sel riskine karşı Gübçe Çayı'nda çalışıyor - Son Dakika
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Kastamonu Cide'de ekipler sel riskine karşı Gübçe Çayı'nda çalışıyor

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde dünden beri etkili olan yoğun yağışın ardından sel riskine karşı ekipler dere yataklarında çalışıyor. İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekipleri, Gübçe Çayı ile Çayyaka köyündeki dere yatağında dozer ve kepçelerle çalışma yürütüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan yağışın ardından sel riskine karşı ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki bölümünde dünden beri yoğun yağış etkili oluyor. Derelerin taşmaması için ekipler dozer ve kepçelerle bölgede çalışma yapıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri Toygarlı Köyü Soğuksu mevkisindeki Gübçe Çayı'nın taşmasına bağlı olarak sel yaşanmaması için dere yatağında çalışma yürütüyor.

Ekipler, Çayyaka köyündeki dere yatağında da çalışma yapıyor.

Kaynak: AA
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