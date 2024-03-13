Kastamonu\'da 11 bin 87 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan araçta 11 bin 87 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara yolu uygulama noktasında yapılan denetimler sırasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada 11 bin 87 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Avrupa Parlamentosu, dünyada yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar getiren ilk yasal düzenleme olan Avrupa Yapay Zeka Yasasını onayladı. Yeni yasa ile insan haklarını tehdit eden yapay zeka uygulamaları yasaklanacak ve yüz tanıma amaçlı veri tabanı oluşturan sistemler de dahil olmak üzere sınırlamalar getirilecek. Yasa, biyometrik tanımlama sistemlerinin kullanımını terör saldırısı veya kayıp gibi olağan dışı durumlar ve adli makamların izniyle sınırlayacak. Ayrıca, yapay zeka sistemlerinin kullanıldığı yaşamsal öneme sahip alanlarda da düzenlemeler içerecek. Yasayı ihlal eden şirketlere para cezası uygulanabilecek.
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