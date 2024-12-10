Kastamonu'da 13 Firari Hükümlü Yakalandı

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Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi ile 6 ilçede, haklarında çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu satın alma ve kullanma, dolandırıcılık ve tehdit gibi suçlardan 13 yıl 1 ay ile 1 yıl 10 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.