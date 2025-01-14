Kastamonu'da 2024 Yatırım Projeleri - Son Dakika
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Kastamonu'da 2024 Yatırım Projeleri

Vali Dallı, İl Özel İdaresi'nin 2024'te birçok proje ve yatırım ile vatandaşların hayatını kolaylaştıracağını açıkladı.

14.01.2025 13:46
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Özel İdaresinin 2024'te vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için birçok yatırım ve projeye imza attığını kaydetti.

Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özel idarenin yıl içeresinde özel idarenin gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Dallı, yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında 2024'te 154 kilometre asfalt, 154 bin 257 metrekare kilitli parke, 30 bin 118 ton asfalt yama çalışması gerçekleştirildiğini belirtti.

Üç kanalizasyon, altı sulama projesinin hayata geçirildiğini bildiren Dallı, 15 köprünün inşa edildiğini, 83 bin 990 metreküp taş tahkimat ile 12 sondaj çalışmasının İl Özel İdaresinin yatırımları kapsamında tamamlandığını aktardı.

Dallı, makine parkını güçlendirecek yatırımların da 2024'te hız kesmeden devam ettiğine işaret ederek, 2 ekskavatör, 4 kazıcı yükleyici iş makinesi, 1 damperli kamyon ve 2 çöp kamyonunun özel idarenin makine parkına eklendiğini kaydetti.

Bu yıl da azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Dallı, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerimiz, 2024'te Kastamonu İl Özel İdaremizin programı kapsamında vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için birçok yatırım ve projeye imza attık. Yollar inşa ettik, asfaltlama çalışmaları ve köprüler yaptık. Birçok içme suyu, sulama ve kanalizasyon projesini hayata geçirdik. Makine ve ekipman parkımızı güçlendirdik. 2025 yılında azim ve kararlılıkla, daha güçlü bir biçimde yeni projeler ve yatırımlarla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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