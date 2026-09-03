Kastamonu'da 24 özel eğitim öğretmeni STEM eğitimi aldı, özel bireylere bilimi öğretecek

TÜBİTAK 4008 Özel İhtiyaçlı Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinden Kastamonu'ya gelen özel eğitim öğretmenleri, aldıkları eğitimle özel bireyleri bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, astronomi, yapay zeka ve robotik alanlarında eğitecek.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde hayata geçirilen "STEM ile Engelleri Aşıyoruz-3" projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen 24 özel eğitim öğretmeni ile 6 özel gereksinimli birey, Ölçme Değerlendirme Merkezi'nde teorik eğitim aldı, laboratuvar ve atölye çalışmaları yaptı.

Proje yürütücüsü Çağrı Avan, AA muhabirine, projeye Türkiye'nin 20 farklı ilinden gelen 24 özel eğitim öğretmeni ile 6 özel gereksinimli bireyin dahil olduğunu söyledi.

Özel eğitimin Türkiye'de yeni gelişen bir alan olduğunu belirten Avan, "Özel bireylerde özellikle fen eğitimi Türkiye'de ve dünyada çok yaygın değil. Öğretmenlerin, özel bireylere fen eğitimini daha kolay anlatabilmesi için bu projeleri yapıyoruz. Bu alanı daha çok uygulamaya dökmek, çocuklarımızı bu alanda geliştirmek için önce öğretmenlerimizi eğitime alıyoruz. Öğretmenlerimize özel bireylere bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, astronomi, yapay zeka ve robotik alanlarını nasıl daha kolay anlatacaklarını göstermeye çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz burada yaparak öğreniyor." dedi.

STEM'in Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Science, Technology, Engineering, Mathematics) kelimelerinin baş harflerinin İngilizce kısaltması olduğunu belirten Avan, projede 40 saatlik eğitim verildiğini sözlerine ekledi.

Bilim Esenler astronomu Emre Arıtoprak da özel eğitim öğretmenlerine yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri yaptıklarını dile getirerek, "Ben de astronomi alanında öğretmenlerimize tecrübelerimi anlatıyorum. STEM temalı atölye çalışmalarıyla astronomi alanında çeşitli eğitimler gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda teleskopla gündüz Güneş'i, gece de Ay'ı gözlemleyeceğiz. Buradaki eğitimleri alan öğretmenlerimiz okullarında özel öğrencileriyle beraber bu etkinlikleri gerçekleştirerek hem astronomiyi onlara ulaştırmış oluyor hem de bu alanda farkındalık oluşturmuş oluyor." diye konuştu.

"Fen eğitimi konusunda burada çok şey öğrendik"

Antalya'dan gelen işitme engelliler öğretmeni Fatma Gülşah Honi ise verilen eğitimden çok faydalandığını dile getirerek, "Burada öğrendiklerimizin öğrencilerin işitsel, görsel olarak eğitimlerinde katkı

sağlayacağını düşünüyorum. Fen eğitimi konusunda burada çok şey öğrendik. Bu eğitim işitsel olsun diğer özel bireyler olsun herkes için çok faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Batman'dan gelen özel eğitim öğretmeni Muhammed Murat Ürken de özel gereksinimli öğrencilerle çalıştıkları için farklı etkinlikleri yapabilme becerisini kazanmaları gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle STEM gibi uygulamalar, ihtiyaç duyduğumuz farklı etkinlikleri yapabilmemize katkı sağladı. Burada kazandığım etkinlik ve becerileri sınıfımda uygulamak için sabırsızlanıyorum. STEM becerilerini öğrencilerime kazandırmayı ve burada öğrendiğim etkinlikleri okulumda uygulamayı planlıyorum. Burada STEM uygulamalarını özel eğitimde nasıl uygulayacağımı öğrendim. Mühendislik, fen bilimleri ve birçok yapay zeka uygulamasını özel eğitimde çok iyi kullanabileceğimi öğrendim."